Iss ganz einfach: Sechs typisch schwedische Rezepte – von süß bis pikant

Von Vorspeise bis Dessert – mit diesen sechs Rezepten holt ihr euch ein Stück Schweden nach Hause. Die klassischen Zimtschnecken sind natürlich auch dabei.

Von Tamara Stocker

Innsbruck – Geht es um die schwedische Küche, denkt man gemeinhin wohl als erstes an die berühmten Fleischbällchen. Diese werden auch Köttbullar genannt – allerdings mit „sch" statt „k" gesprochen. Kulinarisch hat das skandinavische Land aber noch einiges mehr zu bieten. Quasi vom Fach ist May Stigsgård. Die gebürtige Schwedin hat gut 20 Jahre in Tirol gelebt und ist vor einiger Zeit wieder zurück in ihre Heimat gezogen. Persönlich ist ihr die schwedische Küche etwas zu fleisch- und fischlastig, dennoch mag sie es gerne, wenn an Feiertagen – besonders an Midsommar – beim Familienessen so richtig aufgetischt wird.

Uns hat sie ihre sechs liebsten Rezepte aus der schwedischen Küche verraten – vom eingelegten Hering, über Toast Skagen und Blaubeersuppe bis hin zu den beliebten Zimtschnecken.

💡 Bevor wir die TT-Rezeptschublade öffnen, hier noch in aller Kürze ein paar praktische Tipps:

🤔​ Die Krux mit den Mengenangaben In Schweden werden Zutaten in Koch- und Backrezepten häufig in Dezilitern, abgekürzt „dl", angegeben. Das gilt nicht nur für flüssige Zutaten, bei denen die Umrechnung relativ einfach ist, sondern auch für trockene Zutaten wie Zucker oder Mehl. Bei Wasser oder Milch ist die Umrechnung kein Problem: 1 Deziliter (dl) sind 100 Milliliter (ml). Mandeln, Mehl, Zucker und Rosinen lassen sich aber nicht ganz so leicht umrechnen. Eine Umrechnung in Gramm fällt für jede Zutat verschieden aus. Bei „dl“ handelt es sich schließlich um eine Maßeinheit für ein Volumen, die zunächst einmal nichts über das Gewicht aussagt. Zum Beispiel ist 1 dl Wasser schwerer als ein 1 dl Mehl. ​🧮 Ein Rechenbeispiel: 1 dl Mehl wiegt 60 g. Heißt es im Rezept „4 dl Mehl“, rechnet man also 4 x 60 g = 240 g. Etwas schwerer ist Zucker. 1 dl wiegt hier 85 g. Für 4 dl ergibt das also ein Gewicht von 4 x 85 g = 340 g. Ganze 100 g mehr als das Mehl. 1 dl Weizenmehl: ca. 60 g

ca. 60 g 1 dl Roggenmehl: ca. 55 g

ca. 55 g 1 dl Kartoffelmehl: ca. 80 g

ca. 80 g 1 dl Zucker: ca. 90 g

ca. 90 g 1 dl Puderzucker: ca. 60 g

ca. 60 g 1 dl brauner Zucker: ca. 60 g

ca. 60 g 1 dl Mandeln: ca. 65 g

ca. 65 g 1 dl Walnusskerne: ca. 40 g

ca. 40 g 1 dl Rosinen: ca. 65 g

ca. 65 g 1 dl Honig: ca. 130 g

ca. 130 g 1 dl Backsirup: ca. 130 g

ca. 130 g 1 dl Kakao: ca. 40 g

ca. 40 g 1 dl Haferflocken: ca. 35–40 g Die ständige Umrechnung von Deziliter in Gramm ist die eine Lösung. Die andere ist, dass man sich im nächsten Schwedenurlaub einen Maßbecher mit Deziliter oder ein Set mit Maßlöffeln in unterschiedlichen Größen zulegt. IKEA hat ebenfalls solche Maßlöffel im Sortiment. Neben den Maßeinheiten Liter und Deziliter tauchen in schwedischen Rezepte auch folgende Einheiten auf: 1 tsk = 1 tesked (Teelöffel)

= 1 tesked (Teelöffel) 1 msk = 1 matsked (Esslöffel)

= 1 matsked (Esslöffel) krm = kryddmått (eine Prise)

🥕 Kalops

Ein schwedisches Gulasch – hier ist aber nichts mit Paprika, Wein oder Bier. Karotten und Pimet geben dem Gericht Geschmack. Als Beilage eignen sich Salzkartoffeln hervorragend. Wird auch gerne mit Roter Beete serviert.

© iStock

🛒 Zutaten (für 3 Portionen) 700 g Rindfleisch (Schulter), 2 Karotten, 1 gelbe Zwiebel, 1 Lorbeerblatt, 6 Pimentkörner, ½ Würfel Suppenwürfel (Rind), etwa 0,5 l Wasser, 1 EL Mehl, Salz, weißer Pfeffer

👩🏼‍🍳👨🏼‍🍳 Zubereitung:

Das Fleisch in etwa 3x3 cm kleine Stücke schneiden. Die Fleischstücke in einer Pfanne Butter anbraten und mit Salz und weißem Pfeffer würzen. Das Ganze dann in einen Topf geben, mit 1 EL Mehl bestäuben und umrühren. Karotten und den gelben Zwiebel in etwa 2 cm kleine Stücke schneiden. Das Gemüse wieder in einer Pfanne anbraten und dann zum Fleisch in den Topf geben. Lorbeerblatt, Pimentkörner hinzugeben und Suppenwürfel hineinbröseln. Das Ganze dann mit 0,5 Liter Wasser bedecken und aufkochen lassen. Dann auf kleiner Flamme etwa 1,5 Stunden köcheln lassen, bis das Fleisch gar ist. Abschmecken und evtl. mit Salz und weißem Pfeffer nachwürzen.

​🥣​​ Blåbärssoppa

Schwed:innen lieben ihre Blaubeersuppe – vor allem als Stärkung beim Skifahren. Die Fruchtsuppe kann warm als Vorspeise oder kalt als Dessert servieren.

Sommerleicht und fruchtig: Die Heidelbeersuppe kann auch noch mit Schlagobers oder Nüssen verfeinert werden. © iStock

🛒 Zutaten (für 4 Portionen) 700 ml Wasser, 3-4 EL Zucker oder Honig, 500 g Heidelbeeren (frisch oder tiefgekühlt), 1-2 TL Maizena oder Kartoffelmehl

👩🏼‍🍳👨🏼‍🍳 Zubereitung:

Den halben Liter Wasser mit den 3 EL Zucker oder Honig aufkochen. Die Beeren beimengen und ein paar Minuten köcheln lassen. Dann mit dem Stabmixer bis zur gewünschten Konstistenz pürieren. Maizena oder Kartoffelmehl mit etwas kaltem Wasser verrühren und zum Verdicken zur Suppe geben. Dann noch ein paar Minuten köcheln lassen.

💙 Kanelbullar

Sie darf bei der traditionellen schwedischen „Fika" nicht fehlen: Die flaumigen Zimtschnecken. Der beliebten süßen Spezialität wird sogar ein eigener Tag gewidmet: Am 4. Oktober feiern die Schweden den Kanelbullens Dag. Jeden Tag hingegen „zelebrieren" sie ihre „Fika" – eine formlose Kaffeepause mit süßem Gebäck, bei der Geselligkeit und Austausch mit Freunden, Nachbarn oder Familie im Mittelpunkt stehen. Man kann eine Fika per Definition nicht alleine zelebrieren, wohl aber an allen möglichen Orten. Der Begriff entstand im frühen 20. Jahrhundert, übrigens als scherzhafter Silbendreher vom Wort „Kaffi“ (eine alte schwedische Schreibweise von „Kaffee“).

© pixabay

🛒 Zutaten (für ca. 40 kleine Stück) Teig: ½ l Milch, 1 Packung Germ, ½ TL Salz, 1-1,5 dl / 125 g Streuzucker, 150 g Butter (Zimmertemperatur), etwa 800 g Weizenmehl Füllung: 150 g Butter, 100 g Streuzucker, 2 TL Vanillezucker, 4–5 TL Zimt, 1 Ei (zum Bestreichen) Topping: Hagelzucker

👩🏼‍🍳👨🏼‍🍳 Zubereitung:

Die Milch auf maximal 37 Grad erwärmen, dann in eine Rührschüssel geben und den Germ darin auflösen. Dann Zucker, Salz, etwa die Hälfte vom Mehl und die zimmerwarme Butter in kleinen Stücken hinzugeben. Alles mit der Rührmaschine oder dem Mixer bearbeiten und ca. 5 bis 6 Minuten durchmixen. Die Masse dann mit einem Geschirrtuch abdecken und Teig ca. 30 Minuten bei Zimmertemperatur gehen lassen. Dann nochmal ein paar Sekunden durchmixen. Arbeitsfläche bemehlen und den Teigbatzen noch etwas per Hand durchkneten, ggf. noch etwas vom restlichen Mehl hinzufügen (Teig sollte nicht kleben). Dann den Teig in zwei gleich große Stücke teilen und jeweils in ein ca. 40x30 großes Rechteck ausrollen (etwa ½ cm dick).

Für die Füllung die Butter, den Streuzucker, den Vanillezucker und den Zimt zu einer weichen Masse zusammenrühren. Damit dann den ausgerollten Teig bestreichen. Teig dann einmal zur Hälfte zusammenfalten.

Mithilfe eines Pizzaschneiders oder eines großen Messers nun parallel zur kurzen Seite 12 (je ca. 1½ cm breite) Teigstreifen schneiden. Je einen Streifen nehmen und verdrehen bzw. verzwirbeln. Den Teigstrang dabei vorsichtig (er soll ja schließlich nicht reißen) etwas verlängern. Den verzwirbelten Teigstreifen nun einfach wie eine Schnecke aufrollen, das Ende unter dem Gebäck verstecken und die Zimtschnecken auf mit Backpapier belegte Bleche verteilen. Am besten etwas Abstand zwischen den Teiglingen lassen, denn diese gehen noch auf.

Dann nochmal für ca. eine halbe Stunde bei Zimmertemperatur ruhen lassen. Danach mit Ei bestreichen und den Hagelzucker daraufgeben. Anschließend für 8 bis 10 Minuten im Backofen auf mittlerer Schiene bei 230 Grad (Ober- und Unterhitze) goldbraun backen.

🦐 Toast Skagen

Toast Skagen ist nicht nur eine typische schwedische Vorspeise, sondern auch ein echter Geschmacksbote des Nordens: ein cremiger Garnelensalat auf krossem Toast, mit einem Schuss Zitrone und etwas Dill.

© iStock

🛒 Zutaten (für vier Portionen) 2 EL Butter, 3 ½ EL Crème fraîche, 3EL Dill (gehackt), 4 EL Kaviar (oder Löjrom – gibt's z.B. in Feinschmeckerlöden), 1 kg Krevetten (Shrimps; vorgekocht und geschält), 3 ½ EL Mayonnaise, 1 Prise Pfeffer (weiß), 1 Prise Salz (grob), 4 Scheiben Toastbrot, 1 Stück Zitrone, 1 Spritzer Zitronensaft

👩🏼‍🍳👨🏼‍🍳 Zubereitung:

Zuerst die Ränder des Toastbrotes weg schneiden und das Brot der Querseite nach halbieren, sodass Dreiecke entstehen. Die Zitrone in dicke Scheiben schneiden und diese vierteln.

Nun die Mayonnaise, Crème fraîche, gehackten Dill, Zitronensaft, Salz und Pfeffer in einer Schüssel gut vermischen und danach die Krevetten (Shrimps) unterrühren.

Jetzt 1 EL Butter in einer Pfanne bei mittlerer Hitze schmelzen und die Hälfte der Brotdreiecke darin goldbraun und knusprig anbraten. Auf einen Teller geben und die restliche Butter wieder in der Pfanne erhitzen, übriges Brot in restlicher Butter anbraten.

Nun mit einem EL jeweils eine Portion der Krevettenmischung auf einen Toast geben. Den Kaviar darüber verteilen und mit einem Dillzweig und einem Zitronenstück garnieren.

💡 Tipp: Die Garnelenmischung kann einen Tag gekühlt werden.

🐟​ Inglad Sill

Der eingelegte Hering ist ein absoluter Klassiker an den schwedischen Feiertagen – an Midsommar wird er besonders gerne mit frischen Kartoffeln, Sauerrahm und Käse-Knäckebrot serviert.

© iStock

🛒 Zutaten (für zwei Portionen) 200 g eingelegter Hering, 150 ml Wasser, 50 ml Tafelessig, ca. 90 Gramm Zucker, 1 Lorbeerblatt, 5-6 Pimentkörner, 1/2 roten Zwiebel, 1/2 gelber Zwiebel, 5 cm Lauch, Frühlingszwiebel, Jungkartoffeln (Heurige), Dillzweige, Sauerrahm, Schnittlauch, Knäckebrot, Käse

👩🏼‍🍳👨🏼‍🍳 Zubereitung:

Wasser, Essig und Zucker zusammen aufkochen. Anschließend kalt werden lassen. Die Heringe abwaschen und in kleine Stücke schneiden. Lauch und Zwiebel in Ringe schneiden. Dann alles schichtweise in ein Einweckglas geben – eine Schicht heringe, dann Zwiebel, wieder Heringe usw. Am Schluss das Wasser-Essig-Zucker-Gemisch darübergießen und Glas verschließend. Mindestens 24 Stunden in den Kühlschrank stellen.

Als Beilage: Jungkartoffeln ungeschält mit Dillzweigen aufkochen. Beim Servieren Sauerrahm und frischen Schnittlauch über die Kartoffeln geben. Dazu passt auch dünnes Knäckebrot mit Käse.

🥔 Raggmunk

Ein Klassiker der „Husmanskost" (Hausmannskost): Raggmunk ist ein schwedischer Kartoffelpuffer, der aus Milch, Mehl, Salz, Eiern und geriebenen Kartoffeln hergestellt wird. Dazu serviert man gebratenen Speck, Kartoffeln und Preiselbeeren.

© iStock

🛒 Zutaten (für 4 Portionen) 120 g Weizenmehl, 400 ml Milch, 2 Eier, ½ TL Salz, ca. 900 g Kartoffeln (festkochend), Bauchspeck/Bacon, Preiselbeermarmelade

👩🏼‍🍳👨🏼‍🍳 Zubereitung:

Den Ofen auf 125 Grad vorheizen. Das Mehl ca. der Hälfte der Milch verrühren. Danach restliche Milch, Eier und Salz hinzugeben. Die Kartoffeln schälen, grob reiben und dann mit den Händen die Flüssigkeit aus der Menge herausdrücken. Die gerieben Kartoffeln dann gleich in den Teig reingeben, damit sie nicht dunkel werden. Dann etwas Butter in einer Pfanne erhitzen und die Kartoffelmasse löffelweise hineingeben, sodass kleine, dünne Laibchen (Kartoffelpuffer) geformt werden. Die bratenden Laibchen gelegentlich andrücken und sobald die Masse zusammenhält, wenden. Wenn sie gelb-bräunlich und knusprig sind, zum Warmhalten in den Ofen geben. Dazu werden gebratener Speck, Karotten und Preiselbeermarmelade serviert.