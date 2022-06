Überfall auf Geldtransporter in Berlin: Täter auf der Flucht

Berlin – Vor einer Bankfiliale in der Nähe des Berliner Kurfürstendamms ist am Mittwochvormittag ein Geldtransporter überfallen worden. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Am Tatort ließen sie vier Leichtverletzte zurück: eine Wachfrau und einen Wachmann sowie zwei Mitarbeiterinnen einer Bankfiliale. Die Polizei rückte mit 90 Kräften zum Tatort im Westteil der Berliner Innenstadt aus. Von den Tätern fehlte auch am Nachmittag noch jede Spur.