Linder-Traktoren trotz Brand mit deutlichem Umsatzpllus

Die Verantwortlichen zeigten sich mit dem Geschäftsjahr zufrieden – trotz Herausforderungen in der Produktion wie Materialmangel oder einem Brand in der Lackiererei, wie es hieß. Lindner fertigte 2021/2022 insgesamt 1200 Lintrac- und Unitrac-Modelle. „Wir verzeichneten in den vergangenen Monaten weiterhin einen Trend zur Stufenlostechnologie, das gilt für die Landwirtschaft und den Kommunalbereich“, erklärte Marketing- und Exportleiter David Lindner. Darüber hinaus würden Lindner-Kunden aus ganz Europa perfekt abgestimmte Kombinationen aus Fahrzeugen und Anbaugeräten wie Frontladern oder Salzstreuern wollen, die man direkt ab Werk liefern könne. Um Fertigungskomponenten und Anbaugeräte noch besser lagern zu können, habe man im abgelaufenen Geschäftsjahr in die Erweiterung des Zentrallagers in Kundl investiert. Dort entstanden 2500 Quadratmeter Flugdach.