Sonnendeck-Organisator Sailer: „Es braucht mehr Freiraum für die Menschen“

Innsbruck – Die Anfänge waren bescheiden: Mit einem Biertisch, einem DJ-Pult, zwei kleinen Boxen und einer Handvoll Besuchern startete 2013 die Veranstaltungsreihe „Sonnendeck“ an der Innsbrucker Franz-Gschnitzer-Promenade. Das Konzept der Organisatoren vom „Bonanza“-Kollektiv – eine Freiluftveranstaltung mit elektronischer Musik, dafür ohne Eintritt und Konsumzwang – zündete jedoch voll, die „Sonnendeck“-Partys zogen bald bis zu 2000 Teilnehmer an. Heute ist der ganze rege bevölkerte Bereich am Innufer – auch abseits der Veranstaltungen – als „Sonnendeck“ in vieler Munde.