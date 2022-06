Der Generalsekretär hat nur wenig Wahrnehmung

Wien – „Aus meiner Sicht war das einer der ersten Schritte des Projekts Ballhausplatz“: Der FPÖ-Abgeordnete Christian Hafenecker legte gestern im ÖVP-Untersuchungsausschuss einen „Sideletter“ zwischen den damaligen Ministern für Äußeres (Sebastian Kurz) und Finanzen (Hans Jörg Schelling) vom April 2015 vor. Thema ist eine Erhöhung der Budgetposten für die Entwicklungszusammenarbeit. Hafenecker stellt einen Missbrauch dieser Mittel für die Unterstützung von Kurz auf dem Weg an die Spitze von ÖVP und Republik in den Raum. Und was sagte Auskunftsperson Dietmar Schuster? Er blieb eine konkrete Antwort schuldig – wie so oft in dieser Befragung.