Sicherheit, Schutz und Hilfe für ukrainische Kinder in Imst

Im ersten SOS-Kinderdorf der Welt, in Imst, ziehen alle an einem Strang, um 50 Flüchtlingskindern aus der Ukraine zu helfen.

Imst – Seit März befinden sich 50 Flüchtlingskinder in Imst. Zunächst im Übergangsquartier Hotel Belmont. Und nach einer zehntägigen Horuck-Aktion im SOS-Kinderdorf am Imster Sonnberg. „Das leer stehende Mütterhaus im Kinderdorf wurde instand gesetzt und mit Möbeln ausgestattet, um einen raschen Einzug der Kinder und ihrer Betreuerinnen zu ermöglichen“, berichtet Gamze Yilmaz-Sahan von SOS-Kinderdorf.

Die Kinder sind mittlerweile gut in den Schulbetrieb der Imster Grundschulen integriert. Der Spracherwerb steht dabei im Vordergrund. Selbst den Betreuerinnen, die ihre Familien in der Ukraine zurücklassen mussten, fällt die Kommunikation mittlerweile leichter. „Die Kinder und Betreuerinnen sind etwas zur Ruhe gekommen“, so Christian Rudisch, der als neuer Leiter seit 1. Mai ebenfalls gut in Imst aufgenommen wurde.