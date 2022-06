Kurz-Vertrauter Fleischmann vor U-Ausschuss geladen

Wien – Von türkisen Ministerien beauftragte Studien, Umfragen und Inserate spielen auch am Donnerstag im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss neuerlich eine gewichtige Rolle. Geladen ist mit Gerald Fleischmann ein enger Vertrauter von Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Zuvor kommt der ehemalige Bauernbund-Funktionär Paul Unterhuber an die Reihe, der als Leiter des Umfrageinstituts Demox Umfragen mit parteipolitischen Inhalten für den Bund durchgeführt haben soll.

📽️ Video | Was am Donnerstag zu erwarten ist

Entschlagungen Fleischmanns kündigte auch Hanger vor der Befragung an und appellierte an die Behörden, doch "zügig" zu ermitteln. Denn angeblich sei Fleischmann, der nun im ÖVP-Klub tätig ist, noch nicht einmal einvernommen worden. FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker sieht in ihm dennoch eine der "zentralen Figuren in Sachen Message Control" der Kurz-Ära sowie beim "Projekt Ballhausplatz". (APA)