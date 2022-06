Wifo und IHS sehen abflachende Konjunktur und deutlich mehr Inflation

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr und IHS-Direktor Klaus Neusser stellten die Juni-Prognose am Donnerstag vor.

Wien – Die Wirtschaft Österreichs wird heuer etwas stärker zulegen als im März erwartet. Das liegt aber vor allem an guten Zahlen für das erste Quartal, im zweiten Halbjahr wird die Konjunktur erlahmen. Die Wachstumsaussichten für 2023 sind daher deutlich schlechter als noch vor drei Monaten, schreiben die Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS in ihrer Juni-Prognose. Die Inflation wird hingegen heuer wesentlich höher ausfallen als noch im März erwartet.

So erwarten Wifo und IHS nun für heuer 4,3 beziehungsweise 3,8 Prozent BIP-Wachstum, im März waren noch 3,9/3,6 Prozent vorhergesagt. Die Erhöhung der Prognose liegt aber vor allem an einer Revision der Daten für 2021, also des Vergleichswertes des Vorjahres, wie das Wifo vermerkt. Das zweite Quartal schätzen die Institute unterschiedlich ein - das Wifo geht noch von einem deutlichen Wachstum aus, das IHS von einer Stagnation. Für den weiteren Jahresverlauf ist aber jedenfalls - wie auch weltweit - nur noch mit einem geringen Wachstum zu rechnen. Für 2023 nahmen die Institute dafür ihre Vorhersagen auf 1,6/1,4 Prozent und damit doch sehr deutlich zurück. Im März hatten sie noch 2,0/2,3 Prozent Wachstum erwartet.