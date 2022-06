Erdrutsch in Zirl, zahlreiche Einsätze: Unwetter zogen über Tirol hinweg

Wegen einem Erdrutsch in Zirl wurde die B171 gesperrt.

Zirl – Mit einem „blauen Auge“ ist Tirol vorerst am Donnerstag davon gekommen, was die Unwettersituation betrifft, berichtet die Leitstelle Tirol gegen 20 Uhr. Von Kematen, über Zirl und Innsbruck gab es etliche Einsätze. In der Summe war die Situation aber gut bewältigbar, hieß es auf Anfrage der TT.