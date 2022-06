WSG brach Zelte in Leogang ab, um Beistand zu leisten

Leogang – Nach einer weiteren hochintensiven Trainingseinheit in Leogang brach die WSG Tirol die Zelte am Donnerstagnachmittag vorzeitig ab, um Mittelfeldspieler Johannes Naschberger nach dem plötzlichen Ableben seines Vaters beim abendlichen Trauergottesdienst in Oberau kollegial Beistand zu leisten. Das Zusammenstehen wird in der grün-weißen Familie großgeschrieben.