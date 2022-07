Vom WM-Finale in Budapest zu den Landesmeisterschaften nach Linz

Innsbruck – Noch sind möglicherweise gar nicht alle Gratulationen beantwortet. „Es war enorm und falls ich jemanden vergessen habe: Danke und Entschuldigung“, sagt Bernhard Reitshammer gerührt. Mit Platz vier bei der Schwimm-WM in Budapest über 50 m Brust hatte der Absamer, abgesehen von EM-Bronze im Jahr zuvor, zuletzt seinen bislang größten Erfolg gefeiert. Die Party fiel dennoch dezent aus. „Gott sei Dank. Überraschungen sind nämlich nicht so meins“, gesteht der 28-Jährige grinsend.

Reitshammer gönnte sich mit den Linzer Schwimmkollegen zumindest asiatisches Essen, nach Wochen der Zurückhaltung mit Nudeln und etwas Fleisch. Mit am Tisch auch der Innsbrucker Simon Bucher, der sich als WM-Sechster über 100 m Delfin in die Weltspitze katapultiert hatte und gemeinsam mit Reitshammer, Heiko Gigler und Valentin Bayer mit Platz sieben in der Staffel (4 x 100 m Lagen) für einen weiteren historischen Erfolg gesorgt hatte. „Zum Schluss noch so ein Höhepunkt, das war der Wahnsinn“, schwärmte der 21-Jährige, der danach etwas Ruhe suchte und bei einem Besuch daheim auch im Tivoli-Bad fand – zum Einschwimmen für die Landesmeisterschaften am Wochenende in Linz.