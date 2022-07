Panini-Sticker illegal im Internet verkauft: Haftstrafen in Italien

Rom – Zwei Mitarbeiter der Panini-Gruppe, weltweiter Marktführer in der Produktion von Stickern, sind von einem Gericht in der italienischen Stadt Modena verurteilt worden, weil sie aus dem Unternehmen Alben und Aufkleber gestohlen hatten, die sie per Internet weltweit verkauften. Sammler sollen hohe Summen für die Stickerbögen und Abziehbilder gezahlt haben, stellten die Ermittler fest.