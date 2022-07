Tiroler ÖFB-Teamspieler Friedl verlängerte Vertrag bei Werder Bremen

Zell am Ziller – Im vergangenen Sommer hatten die Zeichen nach Wechselwunsch und Streik noch auf Abschied gestanden, nun geht die Fußball-Ehe zwischen Marco Friedl und dem SV Werder Bremen in die Verlängerung.

„Marco hat gerade im letzten Jahr noch einmal einen richtig großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Sowohl auf als auch neben dem Platz. Er ist in unserer Mannschaft zu einem Führungsspieler gereift und wir sind froh, dass wir den Weg mit ihm weitergehen werden“, erklärte Clemens Fritz, der sportliche Leiter der Norddeutschen.

Der 24-jährige Kirchbichler war 2018 vom FC Bayern München zu Bremen gewechselt und hatte sich dort als Stammspieler in der Abwehr festgespielt. „Ich habe mich bei Werder zum Bundesligaspieler entwickelt, habe hier bereits über 100 Pflichtspiele für die Profis gemacht. Ich freue mich, dass es bei Werder weitergeht und werde alles dafür tun, dass wir unser sportliches Ziel im nächsten Jahr erreichen und uns wieder in der Bundesliga etablieren“, wurde Friedl in einer Vereinsaussendung zitiert.