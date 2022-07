Ferrari-Pilot Sainz Schnellster im Silverstone-Training

Das erste Training hatte den Teams noch wenig Aufschlüsse gegeben. Bei Regen blieben die Piloten meist in ihren Garagen, wollten in den Mutkurven kein unnötiges Risiko gehen. Allerdings deuten die Wetterprognosen darauf hin, dass es auch in der Qualifikation am Samstag (16.00 Uhr) wieder nass auf der Strecke werden könnte. Der Deutsche Sebastian Vettel wurde zwischendurch von einem beschädigten Unterboden an seinem Aston Martin gebremst und belegte am Ende Platz zwölf. Sainz steht am Sonntag vor seinem 150. Rennen.