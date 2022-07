Djokovic zieht locker ins Achtelfinale ein, Isner mit neuem Ass-Rekord

Novak Djokovic auf dem heiligen Rasen von Wimbledon. © GLYN KIRK

London – Der 20-fache Tennis-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic wird seiner Favoritenrolle beim Rasen-Klassiker in Wimbledon weiter gerecht und hat locker das Achtelfinale erreicht. Der als Nummer eins gesetzte Serbe bezwang am Freitag in 1:52 Stunden seinen Landsmann Miomir Kecmanovic 6:0,6:3,6:4 und trifft nun auf Tim van Rijthoven.

Der 25-jährige Niederländer war nur mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen und setzte sich in der dritten Runde gegen Nikolos Basilashvili aus Georgien mit 6:4,6:3,6:4 durch. Van Rijthoven hatte bereits das Vorbereitungsturnier in 's-Hertogenbosch gewonnen und ist seit acht Spielen auf Rasen ungeschlagen.

Djokovic strebt seinen siebenten Titel in Wimbledon an. Er ist als Weltranglisten-Dritter als Nummer eins gesetzt, weil Daniil Medwedew nach dem Ausschluss russischer Tennisprofis wegen des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine ebenso fehlt wie der verletzte Deutsche Alexander Zverev.