12. Tiroler Kinderlauf: Lauf-Kids trotzten in Innsbruck dem Regen

Innsbruck – Mit dem Kinderlauf wurde am Freitag das Innsbrucker Lauf-Wochenende eingeläutet. Die Kids trotzten dabei auch den widrigen Bedingungen.

Am Samstag geht das bunte Lauf-Treiben in der Innsbrucker Innenstadt weiter. Um 15 Uhr erfolgt der Startschuss für den 10er und den Halbmarathon, um 17.30 Uhr startet dann der Tiroler Frauenlauf. Die After Race Party schließt um 19 Uhr den sportlichen Tag ab. (TT.com)