Lkw schob auf A12 Auto vor sich her: Lenkerin (25) blieb unverletzt

Wörgl – Gegen 16.40 Uhr wollte eine 25-jährige Autolenkerin am Freitag bei Wörgl Ost auf die A12 in Fahrtrichtung Innsbruck auffahren. Beim Einordnen auf die rechte Fahrspur kollidierte ihr Pkw jedoch mit dem Lkw eines 60-jährigen Ungarn. Dabei drehte sich das Auto vor dem Sattelschlepper und wurde etwa 200 Meter vor ihm hergeschoben.

Die 25-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, ihr Fahrzeug wurde jedoch schwer beschädigt. Auch am Lkw entstand leichter Schaden. Wegen des Unfalls wurde die A12 für etwa eine Stunde in beide Richtungen komplett gesperrt. Der Rückstau betrug laut Polizei in beiden Fahrtrichtungen etwa fünf Kilometer. (TT.com)