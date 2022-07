Arbeiter in Stans durch Maschine schwer am Fuß verletzt

Stans – Freitagfrüh war ein 45-jähriger Arbeiter in einem holzverarbeitenden Betrieb in Stans damit beschäftigt, eine Maschine, die für die Entrindung von Baumstämmen zuständig ist, zu bedienen. Weil plötzlich ein Problem auftrat, ging der Arbeiter in den Bereich der Holzzufuhr.