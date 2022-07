Mountaincarts in Sölden: Fahrspaß, bis die Tränen aus den Augen kullern

Per Mountaincart, also einer Art „Offroad-Gokart“, können Wagemutige beinahe aller Generationen ihr Fahrtalent unter Beweis stellen. Die Mountaincarts sind einfach zu beherrschen: vom Kind ab zehn Jahren und 130 cm bis zur Großeltern-Generation, junge Co-Piloten ab sechs Jahren fahren am Schoß mit.

Mit der Gondelbahn gelangen die Freizeitsportler in wenigen Minuten an den Start auf 2170 Metern. Dort können die Gefährte samt Schutzausrüstung nach entsprechender Sicherheitseinweisung ausgeliehen werden. „Unsere Bahn in Sölden weist die besten Voraussetzungen für Mountaincarts auf. Sie ist relativ flach, verfügt aber über genügend Steilheit, damit Fahrspaß aufkommt. Die Breite der Trasse von zweieinhalb Metern erlaubt auch Überholmanöver“, erklärt Initiator David Glanzer, Obmann des TVB-Ortsausschusses Sölden. Das Cart-Projekt bringt ein neues Sommerangebot an den Start und nutzt gleichzeitig die bereits vorhandene Infrastruktur. Diese musste nur geringfügig adaptiert werden. Neben zusätzlichem Schotter wurde die Sicherheit der Strecke durch Aufprallmatten verbessert.