EU verlängert „Roaming zu Inlandspreisen“ bis 2032

Brüssel – Eine neue Verordnung, die gestern in Kraft trat, verlängert die EU-Regeln für das so genannte Roaming bis 2032. Reisende in der EU und im europäischen Wirtschaftsraum können damit weiterhin ohne zusätzliche Gebühren im Ausland anrufen, SMS schreiben und im Internet surfen. Im Gegensatz zur alten Regelung darf die Geschwindigkeit der Datenübertragung im EU-Ausland nicht mehr gedrosselt werden. Die neuen Vorschriften verbessern außerdem den Zugang zu Notrufen in der EU und gewährleisten klare Informationen über Dienste, für die möglicherweise zusätzliche Gebühren anfallen.