Karwendelbahnstrecke gesperrt: Ab Mitte Juli Schienenersatzverkehr

Insgesamt werden während der intensiven Bauphase mehr als 5500 Meter Schienen, 3000 Stück Schwellen getauscht und dabei rund 2500 Tonnen Gleisschotter verwendet. Am aufwändigsten werden die Arbeiten am historischen Inntalviadukt im Westen der Landeshauptstadt. Die im Jahr 1910 errichtete Konstruktion erstreckt sich zwischen der Egger-Lienz-Straße und dem Innrain und besteht aus 35 Bögen. 16 davon sind laut ÖBB „trotz mehrerer aufwändiger örtlicher Sanierungen in der Vergangenheit am Ende der Lebensdauer. Um den hohen Sicherheitsstandard auch in diesem Abschnitt künftig sicherzustellen, müssen sie erneuert werden.“