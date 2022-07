Pkw-Lenker nach Kollision in Sautens in Auto eingeklemmt: schwer verletzt

Sautens – Bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Sautens wurden zwei Autofahrer teils schwer verletzt. Im Kreuzungsbereich am Verbindungsweg „Kalkofen“ hielt ein 52-jähriger Autofahrer sein Fahrzeug an, als der von links kommende Wagen eines 17-Jährigen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen das Auto des 52-Jährigen prallte. Der Pkw wurde dann gegen einen Baum geschleudert.