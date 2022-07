Neubau-Gymnasium in der Sillgasse nun offiziell eröffnet

Von September 2018 bis Juni 2021 waren die rund 800 SchülerInnen und hundert Lehrpersonen in einem Ausweichquartier in der Technikerstraße im Westen Innsbrucks stationiert. Das Bestandsgebäude in der Sillgasse wurde abgebrochen, in etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit entstand das neue Bauwerk mit 10.350 m2 Fläche auf zwei unter- und fünf oberirdischen Geschoßen. Mit Schulbeginn im September 2021 zog die Schulgemeinschaft in den Neubau am alten Standort ein. Die offizielle Schlüsselübergabe an Direktor Harald Pittl erfolgte dann im Jänner 2022 im Beisein von Bildungsminister Martin Polaschek.