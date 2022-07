Autofahrer wurde an der Mautstelle Schönberg zum Geisterfahrer

Schönberg – Ein 75-jähriger Autofahrer aus Polen war am Freitag auf der Brennerautobahn (A13) Richtung Süden unterwegs. Als er merkte, dass er eigentlich Richtung St. Anton am Arlberg fahren wollte, wendete er sein Fahrzeug an der Mautstelle Schönberg und fuhr entgegen der Richtungsfahrbahn zurück. Durch einen Fahrzeuglenker konnte er im Bereich der Schönberggalerie an seiner Weiterfahrt gehindert werden, teilte die Polizei mit.