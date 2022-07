Österreichs Teamspielerinnen nahmen als Vorbereitung auf die EURO 2022 in England im Quiz-Taxi Platz und stellten sich den Fragen von ÖFB-Pressesprecher Kevin Bell. Wie EM-fit Manuela Zinsberger, Kathi Naschenweng und Co. sind, seht ihr in unserer vierteiligen Serie.