Flughafen München erwartet kein Sommerferien-Chaos

Passagiere stehen am Flughafen München an einem Check-In Schalter. Ein Chaos soll auch bei Ferienbeginn vermieden werden.

München – Ein Chaos wie an anderen Airports soll es beim Ferienbeginn in Bayern im August nicht geben: „Wir unternehmen alles, damit das nicht passiert", sagte Flughafensprecher Ingo Anspach. Nach zwei Jahren Corona-Flaute nähere sich die Nachfrage nach Flugreisen jetzt wieder den Vor-Corona-Zahlen. „Wir nähern uns im Moment der 80-Prozent-Marke, und es steigt weiter. In den Spitzen sind wir schon über Vor-Corona-Niveau", sagte der Sprecher des zweitgrößten deutschen Flughafens.