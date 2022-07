DS 7 wird zum Gran Turismo: Essentiell präsidentiell

Paris – Tradition hat schon seit langer Zeit in Frankreich der Konnex zwischen DS und Staats-Chef. Wie, ab Mitte der 1950er-Jahre, unter der Präsidentschaft von Charles de Gaulle. Damals fuhr die legendäre Déesse, die Göttin, unter dem Signet des Citroën-Doppelwinkels. Heute – seit 2018 – ist DS Automobiles eine eigene Sub-Marke. Und wiederum ein präsidentielles Label. Bekanntlich ist Emmanuel Macrons aktuelles Dienstgefährt ein DS 7 Crossback, die historische DS Présidentielle von 1963 steht ihm wohl maximal leihweise zur Verfügung.

Inzwischen hat sich der aktuelle DS 7 Crossback, das erste eigenentwickelte Modell der jungen Marke, weiterentwickelt. Ein augenfälliges Merkmal ist, dass er ab nun nicht mehr Crossback heißt. Die Marketing-Abteilung hat mit dieser Subtraktion eher das GT-Nischensegment als die Kompakt-SUV-Klasse im Visier. Dafür wurde das Design modifiziert, die Front glänzt mit weniger Chrom, leuchtet dafür in einer neuen Signatur, garniert mit LED-Pixelleuchten – inklusive Matrix-Funktion – und einem so genannten „Light Veil“ (Lichtschleier). Das Heck wurde ein wenig gestreckt, die Länge legte um zwei Zentimeter zu, in Breite und Höhe addiert sich eine Dehnung um je einen Zentimeter.