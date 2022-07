BMW K 1600 GTL: Ein Tanz auf Bayerns Reise-Sechser

Das Highlight beim Fahren ist und bleibt der Antrieb. Weil die Zylinder in Reihe angeordnet sind, werden die Vibrationen, die der Antrieb an die Kurbel- und Nockenwelle weiterleitet, auf ein absolutes Minimum reduziert. Dadurch hängt die Reise-Queen gefühlt noch direkter am Gas und lässt sich äußerst leichtfüßig auch um enge Kehren zirkeln.

Einen erheblichen Anteil am souveränen Fahrgefühl hat auch das elektronische Fahrwerk. Die Gyrobox verfügt jetzt nämlich – wie im Rennsport üblich – über sechs Achsen und führt dazu, dass der Boardcomputer zu jedem Zeitpunkt weiß, in welcher Lage sich das Motorrad befindet. Diese Daten ermöglichen es, in Kombination mit Gasgriffstellung und Geschwindigkeit, dass sich das Fahrwerk perfekt an die Gegebenheiten anpassen kann. Zudem erfolgt der Lastausgleich – abhängig von Zuladung und Verteilung des Gewichts – automatisch und sorgt dafür, dass die doch recht opulente K 1600 GTL perfekt ausbalanciert ist.