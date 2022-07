Hunderte bei Schweigemarsch für getötete Frau in London

London – Hunderte Menschen haben in London mit einem Schweigemarsch an eine getötete Frau erinnert. Damit demonstrierten sie zugleich gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen weiße Kleidung als Zeichen des Protests, sie hielten Bilder des Opfers und Blumensträuße in den Händen. Die Polizei sperrte mehrere Straßen ab, damit die Menge den Weg vom Ort der Attacke zur Wohnungstür der 35-Jährigen zurücklegen konnte.