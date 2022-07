Kramsacherin (68) starb nach Hai-Angriff in Ägypten im Rettungsauto

Englischen Medienberichten zufolge griff der rund zwei Meter lange Hai die Frau in der Bucht von Sahl Hasheesh an. Die Pensionistin, die laut Aussagen der österreichischen Botschaft in Kairo aus Kramsach stammt, war gerade schnorcheln gegangen. Touristen, die am Strand des Roten Meeres Urlaubsvideos drehten, filmten die Szenen. Einige Männer versuchten noch von einem Steg aus, die Frau mit einem Seil aus dem Wasser zu ziehen.