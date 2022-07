Falscher Polizist zockte 82-Jährige in Absam ab

Absam – Von einem "falschen" Polizisten wurden eine 82-Jährige in Absam am Freitag zwischen 17 und 18 Uhr um über tausend Euro erleichtert. Der Mann hatte die Tirolerin zuvor angerufen und sich als Polizist ausgegeben. An den genauen Wortlaut konnte sich die Frau nicht mehr erinnern. Der Mann stand dann gegen 20.20 Uhr vor ihrer Wohnungstür und sie übergab ihm einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.