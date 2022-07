Kinder, Frauen, Halbmarathon: „Tirol läuft“ auf allen Ebenen

Innsbruck – Der Kinderlauf am Freitag hatte es schon vorgemacht, am Samstag waren nun die Großen bei „Tirol läuft“ an der Reihe – und das mit nicht weniger Engagement. Bei der heurigen Auflage des Tiroler Frauenlaufs erreichten von den vielen Gemeldeten am Ende über 500 das Ziel. Die Schnellste war die Wahl-Tirolerin Karin Freitag (LG Decker Itter). Und die vollbrachte dabei sogar das Kunststück, nicht nur den Fünf-Kilometer-Lauf in 19:16 Minuten zu gewinnen, sondern auch den „10er“ davor in 39:30.