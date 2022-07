Klatsche für die Raiders: Kein versöhnlicher Abschluss

Konträrer könnte die Situation für das ELF-Team der Raiders nicht sein: In der Europe League of Football gastiert am Sonntag um 15 Uhr am Tivoli der Meister aus Frankfurt im Spitzenspiel in Innsbruck. Und das vor wahrscheinlich über 4000 Fans. Etwas früher (14 Uhr, Sportzentrum) kämpfen die Telfs Patriots um die AFL-Play-offs. (suki)