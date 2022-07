Sinfonische Blasmusik aus Kitzbühel und Telfs im Doppelpack

„Westwinds“, das Sinfonische Blasorchester des Musikbezirkes Telfs, gastiert im Juli gemeinsam mit dem Sinfonischen Blasorchester Kitzbühel in Telfs (5. Juli), Kitzbühel (6. Juli) und bei den Innsbrucker Promenadenkonzerten (19. Juli).

Innsbruck – Es bedarf schon besonderer Akzente in der Blasmusik-Hochburg Tirol, um neue Impulse zu setzen.

Ein attraktiver Eckpfeiler für Publikum und Ausführende gleichermaßen sind Auswahlorchester, die sich in den verschiedenen Regionen meist unregelmäßig zusammenfinden, um zeitgeistig Bläserkultur abseits der traditionellen Blasmusik zu pflegen.

Zwei Orchester mit vergleichbarem Profil haben sich nun für eine besondere Konzertserie unter dem Titel „A second wind“ zusammengeschlossen, um einen echten Austausch zu pflegen. Das Ensemble Westwinds ist als Sinfonisches Blas­orchester des Musikbezirks Telfs 2019 installiert worden, um in größeren, aber regelmäßigen Abständen Plattform für leistungsorientierte Bläser und Schlagwerker zu sein, wobei die regionale Komponente in der Programmierung mitgedacht wird, wenn aktuelle Arrangements und Kompositionen von Musikern zwischen Martinswand und Hoher Munde vorgestellt werden.