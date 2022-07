TT-Kommentar zur WSG: Das „Heute“ weckt Sorgen für morgen

Wattens – Während die x-te versuchte Wacker-Rettung (jene des Amateur-Vereins) nach überdimensionalen Fehltritten jetzt in Händen von Neo-Präsident Hannes Rauch liegt, verwundert die Tatsache, dass sich die WSG Tirol am Transfermarkt nach etlichen Erlösen (Yeboah, Celic, Petsos, Klassen ...) kaum etwas leisten kann. Das legt die Annahme nahe, dass die sensationellen Transfergewinne nach dem Ausstieg von Hauptsponsor Swarovski vornehmlich das Budget im Oberhaus sichern. Warum den Wattenern kaum jemand unter die Arme greift, ist noch viel schwerer zu verstehen – zumal die WSG in der Vorsaison als Sieger der Quali-Runde ins interne Europacup-Play-off einzog und vor zwei Jahren sogar das Ticket fürs Meister-Play-off (Top sechs) löste. Zwei kleinere Fußballwunder, ausgehend von bodenständiger Arbeit, denen die Wertschätzung im wahrsten Sinne des Wortes hierzulande weiter zu fehlen scheint.

Die aktuelle Lage – schon klar, dass am Transfermarkt noch nicht Ladenschluss ist – legt Zweifel nahe, ob der Bundesliga-Fußball in Tirol eine längere Zukunft hat. Denn neben monetären Defiziten sind ja auch infrastrukturelle Mängel – in Altach wird z. B. gerade ein Nachwuchscampus gebaut während sich in Wattens Anrainer gegen einen Stadionumbau querlegen – bekannt. Hier geht es nicht um ein einzelnes Vereinswappen, sondern vielmehr um die Frage, was dem Tiroler Fußball blüht. Der Slogan dazu lautet „Heute für morgen“.