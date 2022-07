Zwischen Geburt und Tod: Wenn Kinder zu Sternen werden

„Sternchen“, das sind Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Angelehnt ist der Name an die Worte des Kinderbuchs „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry: „Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es Dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache.“

Mit einem Lächeln und einer langen Umarmung verabschieden sich Vera und Rainer Juriatti in einem Café in der Innsbrucker Altstadt von einer jungen Frau, einer Sternenkind-Mutter. „Wir haben letztes Jahr ihre Zwillinge fotografiert“, erzählen sie. Das Paar lebt in Graz, ist aber regelmäßig in ganz Österreich unterwegs – unter anderem, um Eltern ein Foto als Andenken zu schenken. Ein Andenken an Kinder, die „zur Welt gestorben sind“, wie Rainer Juriatti es ausdrückt.