7779 Punkte und WM-Gold: Von Leichtathleten und Schwimmern

Innsbruck, Tampere – Er kann es einfach nicht lassen – und das ist gut so. Besser: goldrichtig. Christian Hoser kürte sich bei den World-Masters-Games in Tampere (FIN) zum Zehnkampfweltmeister in der Klasse M55 – zehn Jahre, nachdem er schon einmal in Südamerika triumphiert hatte. Sportsmann durch und durch, wollte der Facharzt für Unfallchirurgie, Sporttraumatologie, Orthopädie und Traumatologie nicht unerwähnt lassen, dass er dabei von einer Hürden-Disqualifikation des letztlich drittplatzierten deutschen Weltrekordlers Thomas Stewens profitierte. „Der Thomas wäre sonst nicht zu packen gewesen.“ Die beachtlichen Leistungen (7779 Punkte) des Mannes mit dem Sixpack auf einen Blick: 100 m (12,89 Sek.), Weitsprung (5,36 m), Kugel (11,79 m), Hochsprung (1,63 m), 400 m (58,33), 100 m Hürden (15,92 Sek.), Diskus (36,73 m), Stabhoch (3,70 m), Speer (33,24 m), 1500 m (5:19,81 Min.).