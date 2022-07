Tiroler starb nach Sturz in Bachbett in der Wildschönau

Der Mann dürfte in den frühen Morgenstunden bei einer Brücke in den Wildenbach gestürzt sein.

Wildschönau – Tragischer Unfall in der Wildschönau: Ein Tiroler kam in der Nacht auf Sonntag bei einem Sturz im Ortsteil Niederau ums Leben. Der Einheimische dürfte in den frühen Morgenstunden bei einer Brücke in den Wildenbach gestürzt sein. Passanten fanden den leblosen Mann am frühen Vormittag im Wasser. Sie setzten sofort einen Notruf ab.