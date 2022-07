Eisplatte löste sich in den Dolomiten: Vier Tote, mehrere Verletzte

Trient – Auf der Marmolada in der norditalienischen Region Trentino ist am Sonntag eine große Eisplatte eingestürzt und hat vier Menschen in Tod gerissen. Mindestens 15 Personen wurden verschüttet. Sieben Menschen konnten bisher geborgen werden. Die Eisplatte löste sich laut Angaben des Bergrettungsdienstes in der Nähe von Punta Rocca, entlang der Aufstiegsroute zum Marmolada-Gipfel. Dutzende Menschen, die sich an Ort und Stelle befanden, wurden von Rettungseinheiten ins Tal gebracht.