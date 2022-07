Ein bittersüßes Phänomen: Wie der Aperol zum Kult-Spritzer wurde

Es muss Anfang der 2000er-Jahre gewesen sein. Die Malibu-Orange-Zeit war jedenfalls vorbei. Der Mann am Nachbartisch in der Bar sagte: „Ich möchte das Gleiche haben wie die zwei Damen. Das Orange da. Was ist das eigentlich?“ Gute Frage. Was war das eigentlich? Alkohol mit Alkohol lautete unsere stümperhafte Antwort mit Blick auf das Glas, gut gefüllt mit einer Flüssigkeit in exotisch-greller Farbe, die relativ schnell beschwipst machte.