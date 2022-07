Infos rund um neuen Lehrgang für Pflegeberuf

Hopfgarten i. Br., St. Johann i. T. – Unlängst wurden im s*Elsbethen Hopfgarten zwei Infoabende für Interessierte veranstaltet, an denen Pflegeschul/Medicubus-Direktor Helmut Wallner mit Stellvertreterin Silvia Hirner, Josef Hölzl vom AMS Kitzbühel, Heimleiter Christian Glarcher und Pflegedienstleiter Jakob Eder über diesen neuen Ausbildungsweg in der Pflege berichteten und für Fragen zur Verfügung standen.

Neben allgemeinen Infos zu Beruf und Ausbildung drehten sich die Fragen der an dem neuen Lehrgang Interessierten vor allem um die vielfältigen Fördermöglichkeiten und Sozialleistungen, die mit der Ausbildung verbunden sind. Unter dem Strich präsentierten die Experten familienfreundliches Modell (in Teilzeit) für eine hochwertige Ausbildung in einem der gefragtesten und zukunftssichersten Berufsfelder. „Leider war das Interesse nicht ganz so, wie wir es uns erhofft hatten“, gibt Wallner zu, zählt aber die vielen Vorteile auf: Die neue Teilzeitausbildung zur Pflegeassistenz findet überwiegend im Sozialzentrum s*Elsbethen statt, mit einzelnen Seminartagen im Medicubus in St. Johann. Unterrichtet wird vom Team der Gesundheits- und Krankenpflegeschule St. Johann. Unterrichtszeiten sind vorwiegend von 8 bis 13 Uhr. Ideal also auch für Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger, die sich um die Familie kümmern müssen, heißt es seitens der Verantwortlichen. Durch die Nähe zum Bahnhof Hopfgarten Berglift ist das Sozialzentrum s*Elsbethen gut erreichbar, zudem sind ausreichend Parkplätze vorhanden.