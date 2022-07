Djokovic musste nur kurz zittern, Sinner bezwang Alcaraz im Duell der Jungstars

London - Zwei deutsche Tennisspielerinnen haben sensationell das Viertelfinale beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon erreicht und treffen in der Runde der letzten acht aufeinander. Tatjana Maria warf die als Nummer zwölf gesetzte Lettin Jelena Ostapenko mit 5:7,7:5,7:5 raus. Jule Niemeier besiegte die Britin Heather Watson mit 6:2,6:4. Bei den Männer kam Titelverteidiger Novak Djokovic in vier Sätzen weiter.

Ebenfalls bereits fest steht das Viertelfinal-Duell von David Goffin mit Cameron Norrie. Der ungesetzte Belgier rang den US-Amerikaner Frances Tiafoe in fünf Sätzen nieder. Großbritanniens Hoffnungsträger Norrie gab mit Tommy Paul auch einem US-Spieler das Nachsehen, die Nummer neun behielt in drei Durchgängen klar die Oberhand.

Die zweifache Mutter Maria wehrte im zweiten Satz zwei Matchbälle ab. "Ich habe keine Worte für dieses unfassbare Publikum. Ich habe mir gesagt: Die glauben an mich, also glaube auch ich an mich", erklärte die 34-Jährige, die vor 15 Monaten ihre zweite Tochter Cecilia zur Welt gebracht hatte. "Es macht mich so stolz, eine Mutter zu sein. Das ist das Beste auf der Welt."