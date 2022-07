Nach Dolomiten-Unglück: Tiroler Experten rechnen mit Ähnlichem bei uns

Am Tag nach dem folgenschweren Gletschersturz in den Dolomiten ging die Suche nach den Vermissten weiter.

Trient, Innsbruck – Nach dem massiven Gletscherbruch mit mehreren Toten in den Dolomiten im Trentino sieht Andrea Fischer, Gletscherforscherin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die reelle Gefahr für ein baldiges, derartiges Ereignis auch in den österreichischen Alpen. "Es ist nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich, dass solche Prozesse in den österreichischen Alpen im heurigen Sommer passieren", sagte Fischer am Montag.