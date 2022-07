Schwarz-Grün sieht sich arbeiten, attackiert Opposition

Innsbruck – Die schwarz-grüne Tiroler Koalition sieht sich trotz des de facto begonnenen Wahlkampfes weiterhin „im Arbeitsmodus". Dies erklärten die koalitionären Klubobmänner im Landtag, Jakob Wolf (ÖVP) und Gebi Mair (Grüne), am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Sie attackierten wiederum die Opposition, die sich „bereits im Wahlkampf" befinde. Der am Mittwoch beginnende Juli-Landtag solle aber trotz allem ein „Arbeitslandtag" werden, wünschten sich beide.