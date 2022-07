Schafe gerissen: Wolf im Oberen Gericht und im Wipptal nachgewiesen

Am 22. Juni riss ein Wolf in Nauders ein Schaf. Bei einem Schafriss am 26. Juni in Ellbögen wurde ebenfalls einer nachgewiesen. „Dort wurde in der ersten Junihälfte bereits zwei Mal ein Wolf aus der italienischen Population genetisch bestätigt. Die Ergebnisse der Genotypisierung zur Bestimmung des Individuums sind noch ausständig", hieß es in der Aussendung. Am vergangenen Wochenende wurden erneut Schafrisse aus Ellbögen gemeldet: Fünf Tiere wurden tot, sieben weitere verletzt aufgefunden. Auch hier bestehe der konkrete Verdacht auf ein Großraubtier, hieß es.