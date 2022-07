Sattelzug streifte Mann in Gries am Brenner: Lenker beging Fahrerflucht

Gries am Brenner – Am Verkehrskontrollplatz in Gries am Brenner wurde am Montag ein 66-Jähriger verletzt. Der Einheimische war gegen 9.15 Uhr als Straßenaufsichtsorgan im Einsatz. Dabei wurde er von einem Sattelzug gestreift. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Lkw-Lenker setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Eine Fahndung verlief bisher negativ. (TT.com)