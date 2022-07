Fahndung nach Schlepper am Kärntner Nassfeldpass

Hermagor – Ein Schlepper, der 18 Personen in einen Kleintransporter gepfercht hatte, ist am Montagabend von der Polizei auf der Nassfeldstraße in Richtung Italien gestoppt worden. Der Mann hielt sein Auto an und flüchtete zu Fuß, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst ergebnislos. Die 18 Männer aus Bangladesch, sie sind 18 bis 51 Jahre alt, wurden auf eine Anhaltestation der Polizei gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.