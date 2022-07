Plötzlicher Erdfall? Mann stürzte beim Rasenmähen in tiefes Loch und starb

Thüringen – Bei einem möglichen plötzlichen Erdfall in Bad Sulza auf dem Gelände des Gradierwerks ist ein Mann, der gerade seinen Rasen mähte, in ein Loch gestürzt und gestorben. Die Ursache für das etwa sechs Meter tiefe und ein Meter breite Loch bleibt offen. „Im Moment können wir leider zur Ursache des Ereignisses noch nichts sagen", sagte der Präsident des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN), Mario Suckert.

Mitarbeiter seien zeitnah nach dem Unglück in Thüringen vor Ort gewesen, um zu prüfen, wie es dazu kommen konnte. Am Dienstag soll die Ursachenforschung weitergehen. Ob der Mann mitgerissen wurde, als sich die Erde in dem Garten der Pension plötzlich auftat oder ob er beim genaueren Hinsehen in das rund sechs Meter tiefe Loch stürzte, sei noch nicht klar, sagte ein Polizeisprecher.