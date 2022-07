Gasversorgung: Großunternehmen sollen umrüsten, Private sollen sparen

Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) und E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch. © ROLAND SCHLAGER

Wien, Moskau – Nachdem die Gas-Einspeicherungen zuletzt deutlich zurückgegangen sind, beriet die Bundesregierung heute, Dienstag, über die aktuelle Lage und das weitere Vorgehen. Ab 14 Uhr traten Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch vor die Kameras. Am Abend, um 18 Uhr, tagt noch der Nationale Sicherheitsrat, wie das Kanzleramt von Kanzler Karl Nehammer bestätigte. Die FPÖ hatte dessen Einberufung beantragt.

Entgeltliche Einschaltung

Österreich bleibt zwar vorerst weiter in der Frühwarnstufe, Großverbrauchern wird jedoch angeordnet, soweit wie möglich auf alternative Energieträger – vor allem Erdöl – umzurüsten. Das sagte Energieministerin Leonore Gewessler nach einer Krisensitzung der Regierung. Außerdem appelliert die Regierung an die Bevölkerung, sich auf die kommende Heizsaison vorzubereiten und beim Einsparen von Strom und Gas mitzuhelfen.

📽️​ Video | Keine Gas-Alarmstufe, Unternehmen sollen auf Öl umrüsten

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Eine entsprechende Verordnung zur Energielenkung werde in Begutachtung geschickt, sagte Gewessler. Gleichzeitig betonte die Ministerin, dass die Situation mit Blick auf die Gasversorgung weiter unsicher sei. Die Frühwarnstufe – Teil des dreistufigen Gas-Notfallplans – bleibe zwar vorerst aufrecht, mit der angekündigten Wartung der Pipeline Nord Stream 1 ab 11. Juli stehe jedoch das nächste kritische Ereignis unmittelbar bevor.

E-Control-Chef: Maßnahmen wegen Haidach "zeitnah"

E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch sagte, dass wegen des kaum befüllten Speichers in Haidach bei Salzburg nach Inkrafttreten des Use-it-or-Lose-it-Prinzips ein Verfahren eingeleitet worden sei und "sehr zeitnah" mit einer Entscheidung zu rechnen sei. Gewessler bekräftigte, dass Haidach noch dieses Jahr an das österreichische Gasnetz angeschlossen werden soll. Der Großteil des Speichers in Haidach gehört der Gazprom-Tochter GSA. Insgesamt lagert in Haidach nur wenig Gas. Urbantschitsch sprach von Terawattstunden im niedrigen, einstelligen Bereich.

E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch sah bereits im Morgenjournal keinen Anlass für die Ausrufung der Alarmstufe, der zweiten von drei Stufen des Gas-Notfallplans. Die Regierung will die Speicher bis zum Beginn der Heizsaison auf 80 Prozent füllen. Dazu müssten noch mehr als 32.000 GWh Gas eingespeichert werden. "Ich denke, dass im Augenblick auf Basis der vorliegenden Informationen und des Lagebildes, das wir vor uns haben, nämlich dass über 300 Gigawatt Stunden täglich in die Speicher hineinkommen, aus meiner Sicht jetzt einmal, für heute keine Veranlassung besteht, eine solche Alarmstufe auszurufen", so Urbantschitsch.

Nur halb soviel russisches Gas wie üblich

Auch die OMV bestätigt, dass zuletzt etwas mehr Gas ins Land gekommen ist. "Die Gasliefersituation hat sich etwas verbessert: Die Reduktion liegt nun bei rund 40 Prozent", sagte ein OMV-Sprecher am Dienstag laut Reuters. In den vergangenen Wochen kam etwa nur halb soviel Gas von Russland nach Österreich wie üblich. Der Wiener Öl-und Gas-Konzern OMV hatte die geringeren Mengen zuletzt mit Zukäufen am Spotmarkt kompensiert.

Ursache für die niedrigen Einspeicherraten zuletzt waren hohe Gasexporte von Österreich nach Italien, wie aus ersten Analysen hervorging. Österreich hatte am 30. März die Frühwarnstufe, die erste Stufe des dreistufigen Gas-Notfallplans, ausgerufen. Gewessler sagte vergangenen Freitag, dass die Entwicklung der Lieferungen aus Russland "sehr engmaschig" überwacht werde und die Regierung die Alarmstufe ausrufen werde, wenn sich abzeichne, dass das Einspeicherziel gefährdet ist.

FPÖ für Sanktions-Ende, auch SPÖ und NEOS mit Kritik

Gar keinen Glauben schenkt der Regierung FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, dessen Fraktion aus diesem Grund den Nationalen Sicherheitsrat einberufen hat. "Das ist dieselbe Regierung, die gesagt hat, es wird keine Impfpflicht geben", meinte er in einer Pressekonferenz. In Wahrheit handle es sich um reine Schutzbehauptungen um Zeit zu gewinnen, Österreich stehe vor einem "energiepolitischen Desaster".

Verhindern will Kickl eine Krise vor allem mit einer Maßnahme: Mit dem Ausstieg aus den Sanktionen gegen Russland. Österreich als neutraler Staat beteilige sich derzeit an einem "Wirtschaftskrieg", wie Kickl befand. Der FPÖ-Obmann erhofft sich stattdessen eine "Partnerschaft der Vernunft" mit Ungarn gegen die "Allianz der moralisierenden Heuchler".

Der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried warf der Regierung Dilettantismus und Untätigkeit vor. Man schaue weiterhin zu, womit zu befürchten sei, dass Österreich eines der wenigen Länder sein werde, das unter Umständen ohne Gas da stehen werde. Leichtfried regte etwa an, dass die Regierung direkt am Gasmarkt einkaufen und sich an Terminals beteiligen sollte. Nicht viel hält er davon, Gasreserven anderer Staaten, die in Österreich lagern, einzubehalten. Solch ein "Gas-Nationalismus" würde irgendwann auf Österreich zurückfallen.

Der stellvertretende NEOS-Klubchef Nikolaus Scherak warf der Regierung vor, es nicht geschafft zu haben, die Abhängigkeit von russischem Gas zu senken. In Deutschland sei dies dagegen gelungen. Er hoffe nun, dass zumindest bald ein detaillierter Notfallplan vorgelegt werde.

Auch Italien arbeitet an gefüllten Speichern

Auch etwa die italienische Regierung will in Hinblick auf den Winter ihre Gasspeicher stärker füllen, nachdem der Energiekonzern Eni in den vergangenen Tagen sinkende Gaslieferungen aus Russland beklagt hat. So plant das Kabinett um Premier Mario Draghi, das Gasspeichersystem des Landes bis November auf mindestens 90 Prozent seiner Kapazität zu füllen, was einem EU-weiten Ziel entspricht.

Italien hat zuletzt einen Füllstand von 55 Prozent erreicht und will laut Regierungsquellen bis Ende dieses Monats auf 60 Prozent kommen. "Wir müssen sehr schnell vorgehen", sagte der Minister für den ökologischen Wandel, Roberto Cingolani, in Rom.

Zugleich wolle Italien die Produktion seiner Kohlekraftwerke maximieren, um Gas zu sparen. In dem südlichen Nachbarland gibt es sieben Kraftwerke, die teils stillgelegt sind oder nur auf Sparflamme laufen. Der klimapolitisch beschlossene Kohleausstieg würde damit verzögert werden.

Italien hatte vor Beginn des Ukraine-Konflikts etwa 48 Prozent seines importierten Gases aus Russland bezogen. Im vergangenen Jahr machten die Einfuhren von dort 29 Milliarden Kubikmeter aus. Das Land hat, wie andere EU-Mitgliedsstaaten in den letzten Monaten Anstrengungen unternommen, seine Energieversorgung zu diversifizieren. (TT.com, APA)