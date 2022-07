Tiroler Bestatter verwechselte Leichen: Anwalt weist Vorwürfe zurück

Fulpmes – In einem Tiroler Bestattungsunternehmen ist es vergangene Woche zur Verwechslung zweier Leichname gekommen. Wie die Kronen Zeitung am Dienstag berichtete, wurde im Grab einer 100-Jährigen am Friedhof in Fulpmes fälschlicherweise ein 85-Jähriger bestattet. Dieser hätte eigentlich eingeäschert werden sollen – stattdessen war die Leiche der Frau auf dem Weg ins Krematorium. Die Polizei stoppte deren Einäscherung in letzter Minute.